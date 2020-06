L'esterno colombiano mantiene l'ottimismo dopo la finale di Coppa Italia persa ai rigori contro il Napoli: "Da queste sconfitte si impara. Questa serata ci darà la forza per il campionato e la Champions"

Prova a trasformare l'amarezza in carica, Juan Cuadrado, al termine della sconfitta, maturata ai calci di rigore, nella finale di Coppa Italia contro il Napoli: "Volevamo uscire dal campo vincenti. Non è stato così, ma penso che da queste sconfitte si impara. E questa serata ci darà la forza per il campionato e la Champions".

L'esterno colombiano analizza la prestazione dei bianconeri: "Dobbiamo guardare solo avanti. Stavamo giocando bene, ma il Napoli si è difeso altrettanto. Non è facile ripartire dopo tanto tempo: veniamo da un momento difficile che ci ha fatto capire molto della vita, sul piano sportivo dobbiamo recuperare".