Un po' di cambi per Antonio Conte in vista della trasferta di Firenze, dove sono in programma gli ottavi di finale di Coppa Italia: torna Eriksen dal primo minuto e agirà da regista, mentre in avanti riposa Lukaku. Prandelli intenzionato a scegliere Kouamé come partner di Callejon in attacco

Inter, la probabile formazione

Conte: "Mi aspetto grandi risposte da Eriksen"

Effettuerà un po' di rotazioni Antonio Conte in vista del match di Coppa Italia. Domenica, infatti, c'è il derby d'Italia contro la sua ex Juve, appuntamento fondamentale per la stagione che comporta un po' di riposo forzato ai giocatori più utilizzati fin qui. La novità principale sarà il ritorno dal primo minuto di Christian Eriksen, dichiaratamente in uscita dal club: il danese giocherà da regista, con al suo fianco Sensi e uno tra Vidal e Gagliardini, l'unico vero ballottaggio nell'11 titolare dei nerazzurri. Esterni giocheranno Young e Perisic, mentre in difesa Skriniar completerà il reparto insieme a Ranocchia e Kolarov, con Handanovic tra i pali. E in attacco? Partirà dalla panchina Lukaku, la coppia offensiva sarà dunque composta dai sudamericani Sanchez e Lautaro.



INTER (3-5-2), probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Ashley Young, Vidal, Eriksen, Sensi, Perisic; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte