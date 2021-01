Milan-Torino, le probabili formazioni

Ha il via la Coppa Italia 2020/21 del Milan . I rossoneri sfidano stasera alle 20.45 il Torino negli ottavi di finale. La partita di San Siro è il replay dell'incontro di campionato che ha visto la squadra di Pioli e quella di Giampaolo avversarie sabato sera, con vittoria rossonera per 2-0 grazie al centro di Leao e al rigore trasformato da Kessie. Si gioca in gara unica , con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90'. Chi passa il turno affronta nei quarti del 27 gennaio la vincente di Fiorentina-Inter, in calendario mercoledì 13 gennaio alle 15. Diverse le possibili novità rispetto alla sfida di sabato scorso sia nel Milan che nel Torino.

Milan, spezzone per Ibra. Riposa Donnarumma

Pioli è orientato a dare spazio nel match di Coppa ad alcuni dei calciatori sin qui meno impiegati: è il caso di Tatarusanu, che prende il posto di Gianluigi Donnarumma tra i pali, e di Kalulu, che va verso una maglia da titolare in difesa. Conferma per il quartetto d'attacco che è partito titolare sabato in campionato: ci saranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge alle spalle di Leao. A centrocampo non è da escludere un turno di riposo per Kessié, sempre in campo nelle ultime settimane. In questo caso ci sarebbe spazio in difesa per Musacchio, con Kalulu che scalerebbe a destra, Dalot a sinistra (con Theo Hernandez in panchina) e Calabria avanzato in mediana accanto a Tonali. Ancora panchina per Zlatan Ibrahimovic, al quale sarà riservato uno spezzone di gara. Accanto a lui ci sarà Calhanoglu. Indisponibili Bennacer, Saelamakers, Rebic, Krunic e Gabbia. Out anche Daniel Maldini, che deve scontare un turno di squalifica rimediato nella scorsa stagione in un match di Coppa Italia Primavera tra Milan e Fiorentina.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Tatarusanu; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. All.: Pioli