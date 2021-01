Il direttore sportivo del Torino ha discusso della trattativa per Meité: "Ci sono più squadre sul giocatore ma non è un’asta. Vedremo se queste voci si trasformeranno in fatti"

Milan e Torino si sfidano in campo, tra Serie A e Coppa Italia, ma potrebbero lavorare insieme sul mercato al trasferimento di Soualiho Meité. La possibilità è stata confermata dal direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati. "I rossoneri sono tra le squadre che l’hanno messo nel mirino, vedremo. Ora non è il momento di parlarne, dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi giorni. Comunque ci sono più squadre: non è un’asta, ma ci sono diverse attenzioni. Questo vuol dire che è un giocatore importante, che ha fatto bene a Torino. Vedremo se queste chiacchiere si trasformeranno in fatti" ha detto Vagnati a DAZN.