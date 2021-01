Nell'agenda rossonera è in programma, probabilmente mercoledì, l'incontro con l'agente del numero 10 turco, in scadenza a giugno: altri club offrono ingaggi da 5 milioni di euro, i rossoneri non vanno oltre i 3/3.5 milioni a stagione

Lavori in corso per provare a rinforzare la rosa di Pioli con nuovi innesti in questo mercato di gennaio, ma tre le priorità di casa Milan c’è sicuramente il capitolo rinnovi. Tra le situazione da provare a risolvere il più in fretta possibile ci sono quelle legate ai prolungamenti di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, entrambi in scadenza il 30 giugno 2021 e dunque liberi dal 1° febbraio di poter firmare con qualsiasi altro club. Scenario che ovviamente il Milan vuole assolutamente evitare che si concretizzi. Ma se al momento per il portiere classe 1999 non ci sono novità significative, qualcosa potrebbe presto cambiare sul fronte del trequartista turco, punto fermo di Pioli nel suo scacchiere tattico.