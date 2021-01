Juve-Genoa, le probabili formazioni

Tanto turnover per i bianconeri, che in difesa puntano sul giovane Dragusin insieme al rientrante Chiellini: in avanti turno di riposo per Cristiano Ronaldo, spazio a Kulusevski con Morata. Ballardini punta su Scamacca, idea di mercato proprio della Juve Condividi:

Una sfida da non fallire per proseguire l’avventura in Coppa Italia. Questa sera alla 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Genoa si affrontano negli ottavi di finale (che si giocheranno in gara unica) della competizione: in palio il passaggio ai quarti, dove la vincente sfiderà una tra Sassuolo e Spal. In questa stagione Juventus e Genoa si sono già sfidate in campionato nella gara che si è disputata lo scorso 13 dicembre al Ferraris che ha fatto registrare il successo dei bianconeri per 3-1.

Juventus, la probabile formazione approfondimento Visite con la Juve per Rovella, Portanova al Genoa Tra infortuni, indisponibilità causa Covid e logiche di turnover, Andrea Pirlo schiererà una Juventus inedita per la sfida di Coppa Italia contro i rossoblù. Tra i pali ci sarà Gigi Buffon, davanti a lui difesa a quattro composta – da destra a sinistra – dal turco Demiral, nel ruolo di terzino destro, il giovane Dragusin e il rientrante Chiellini a formare la coppia centrale, mentre a sinistra sarà confermato Frabotta. Tante novità anche a centrocampo, dove troverà spazio dal primo minuto nel ruolo di esterno destro Federico Bernardeschi, dall’altro lato spazio invece a Portanova, promesso sposo proprio dei rossoblù (nell’ambito dell’operazione che porterà Rovella in bianconero), mentre al centro ci saranno Arthur e Rabiot. In attacco, oltre all’infortunato Dybala, probabile turno di riposo per Cristiano Ronaldo: Pirlo schiererà Morata affiancato da Kulusevski. JUVENTUS (4-4-2), la probabile formazione: Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata. Allenatore Pirlo.