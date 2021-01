Giornata intensa al J Medical , non solo per le visite di controllo alle quali si sono sottoposti in mattinata Dybala, McKennie e Chiesa dopo i problemi fisici riportati durante il match contro il Sassuolo, ma anche per le visite mediche che precedono la chiusura di alcune trattative di calciomercato. Nella giornata di martedì sono arrivati al centro medico della Juventus anche Manolo Portanova e Nicolò Rovella : il centrocampista bianconero è pronto infatti al trasferimento a titolo definitivo al Genoa, mentre il rossoblù farà il percorso inverso (anche se rimarrà in prestito al Genoa almeno fino al termine della stagione in corso). Operazione che è arrivata dunque ormai agli ultimissimi dettagli.

I dettagli dell'operazione Rovella

A fine stagione il club bianconero deciderà dunque il futuro di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in arrivo dal Genoa, con il centrocampista Manolo Portanova diretto in Liguria. La formula dell'operazione accontenterà tutte le parti in causa: il ragazzo in primis, ma anche il Genoa che non perderà il calciatore a parametro zero (il suo contratto con i rossoblù sarebbe scaduto infatti al termine della stagione in corso) e lo avrà ancora a disposizione, visto che i bianconeri lo lasceranno in prestito in rossoblù per 6 o addirittura per 18 mesi.