Pirlo: "Gara faticosa, ce la siamo complicata"

"Ora bisogna recuperare le forze per la gara con l'Inter"

approfondimento

La Juve passa al 104’: Rafia-gol, Genoa ko 3-2

Così come la Juve, anche l'Inter, nel pomeriggio, è dovuta ricorrere ai supplementari per passare il turno, in una sorta di par condicio sul dispendio fisico a pochi giorni dallo scontro diretto: "Anche l’Inter ai supplementari? Sono partite difficili ora dovremo recuperare al meglio e poi affronteremo l’Inter. Stasera non avremmo fatto fatica se avessimo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto specie nel primo tempo - prosegue - In campo c’erano tanti ragazzi alla prima esperienza e potevamo gestire meglio". In generale, su cosa sia mancato alla Juve in questa prima metà di stagione per essere in vetta: "E’ mancata un po’ di concentrazione in alcuni momenti delle gare, nella gestione delle nostre capacità, ci sono stati dei passi falsi ma su questo stiamo lavorando e migliorando".

"Kulusevski e i giovani crescono bene"

Una Juve giovane e con giovani interessanti: "Kulusevski? E' a buon punto della crescita, è giovane, ha fatto solo un campionato con i grandi, non è semplice il salto ma sta facendo bene, ha degli alti e bassi e deve avere continuità ma quando sta bene riesce a sfruttare al meglio le sue qualità - conclude - Tutti i giovani hanno fatto una bella partita, Dragusin è un 2002 e ha margini di miglioramento, ci puntiamo e stasera ha dimostrato tutte le sue qualità."