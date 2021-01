I giovani della Juve esultano: "Serata da sogno"

Prima di avere la grande opportunità di allenare la Juventus, Andrea Pirlo avrebbe dovuto guidare la squadra bianconera under 23, che disputa il campionato di Serie C. L'esperienza di un campione del mondo per i giovani, per crescere insieme e arrivare un giorno ai livelli più alti. Andrea Pirlo alla Juventus ci è arrivato subito, ma non ha dimenticato i tanti giovani che avrebbe dovuto allenare. E la sfida di Coppa Italia, vinta per 4-0 con la Spal, è stata l'occasione per tanti ragazzi di mettersi in mostra. Per Gianluca Frabotta, che in questa stagione ha già giocato 14 partite, è arrivato anche il primo gol. Celebrato così su Instagram dal classe '99: "Primo gol con questa maglia. E passaggio del turno", le sue parole accompagnate da una foto della sua esultanza.