Dopo la vittoria nel derby di Milano ai quarti di finale, l'Inter si prepara ad affrontare la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Appuntamento importantissimo per i nerazzurri, in uno stadio Meazza che ovviamente sarà vuoto per le norme anti-Covid. I tifosi dell'Inter, però, non hanno voluto far mancare il loro appoggio alla squadra di Antonio Conte e in 2000 si sono radunati all'esterno dell'impianto di San Siro per incitare i giocatori nelle ore precedenti al match.