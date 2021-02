Coppa Italia, via alle semifinali: date e orari

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo ed è pronta a tornare protagonista con le prime due semifinali d’andata. Quattro le squadre rimaste in corsa nella competizione, si tratta di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta: quattro grandi del nostro calcio a contendersi l’accesso alla finale che si giocherà a Roma il prossimo 19 maggio. A differenza degli altri turni eliminatori che si sono disputati in gara secca (stesso regolamento previsto per la finale), le semifinali si giocheranno nel doppio confronto andata/ritorno. Il primo match ad andare in scena è Inter-Juventus, in calendario martedì 2 febbraio alle ore 20.45 a San Siro (il ritorno, a campo invertito, si disputerà il 9 febbraio); il giorno dopo il Napoli detentore del trofeo affronta l’Atalanta allo stadio Maradona, sempre alle ore 20.45 (ritorno il 10 febbraio a Bergamo).