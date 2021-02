C'è soddisfazione nelle parole di Andrea Pirlo per una vittoria in semifinale di Coppa Italia (gara d'andata) che da una parte riscatta la sconfitta contro l'Inter in campionato e dall'altra permette ai bianconeri di guardare con fiducia al passaggio del turno: "Quella partita ci è servita da lezione, ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato sugli errori - spiega l'allenatore bianconero - Questa sera era il primo round, non abbiamo ancora fatto niente, aspettiamo il ritorno". Una Juve che è sembrata più aggressiva e più attenta: "Noi sappiamo che se abbiamo questo tipo di atteggiamento in campo diventa dura per tutti, conosciamo la nostra forza ma non è facile mantenere questo ritmo giocando ogni tre giorni - dice ancora - Cristiano? I campioni di questo tipo vogliono giocare sempre in una partita così ma dobbiamo pensare anche al campionato e preservarlo qualche minuto stasera andava bene. Ronaldo non può uscire? Non c’è nessuna clausola contrattuale, è un giocatore importante per la squadra, lo sa e può rifiatare anche lui, d’altronde anche meglio di così non poteva mostrare il suo valore".