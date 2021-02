Sempre lui, Cristiano Ronaldo. Dopo il ko nell'ultimo derby d'Italia di campionato la Juve reagisce facendo sua l'andata della semifinale di Coppa Italia, nel segno del portoghese. Prima il rigore del pari scagliato forte sotto la traversa. Poi una giocata d'astuzia da attaccante totale com'è lui: inserimento tra portiere e difensore e palla in rete a porta vuota. La quinta risposta dei bianconeri che, dopo quel ko di San Siro contro i nerazzurri, hanno infilato cinque vittorie di fila: dodici gol fatti e appena uno subito. Ronaldo ne ha fatti altri due, dopo quello in Supercoppa col Napoli. E poi ha ruggito anche sui social: "Grande vittoria di squadra! Abbiamo bisogno di questo spirito" - accompagnando le parole alla fotosequenza del primo gol su rigore del momentaneo 1-1. Nel finale di match anche quello sguardo un po' perplesso al momento del cambio (dentro Morata al 77'), perché uno come lui non vorrebbe mai uscire dal campo, ancora meno quando la partita è ancora apertissima (come per definizione in una semifinale andata e ritorno) e con la tripletta nel mirino. Lui che ne ha segnate tantissimo in carriera ma che, con la Juve, è "solo" a quota due (contro il Cagliari in campionato e la celebre in Champions contro l'Atletico). Nessuna vera polemica, ovvio, anche perché lo stesso Pirlo lo ha subito chiarito dopo la partita: "Ronaldo? Può uscire anche lui, anche perché ogni tanto un po' di riposo gli fa bene". E il messaggio social certifica la soddisfazione del portoghese e quella della Juve.