L'allenatore bianconero ha caricato i suoi alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Dovremo giocare come se fossimo 0-0, concentrati per raggiungere un obiettivo troppo grande per lasciarselo sfuggire". E sul momento della squadra: "Normale un po' di stanchezza, ma l'aspetto mentale mi rassicura. Domani giocheranno Buffon e Kulusevski"

E' un Andrea Pirlo carico, quello che si presenta ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. L'obiettivo è chiaro ed è quello di raggiungere la finale, come ha spiegato lo stesso allenatore bianconero: "Sarà il secondo round di una grande sfida, ci darà la possibilità di andare in finale, obiettivo da centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, difficile, una battaglia. Dovremo giocare da Juve, come abbiamo fatto nelle ultime partite". Importante sarà però l'atteggiamento, soprattutto visto il vantaggio ottenuto dai bianconeri dall'andata, con la vittoria per 2-1 a San Siro: "Bisognerà partire con l'atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0, perché non possiamo rimanere alla vittoria dell'andata, si è azzerato tutto, è come una finale. L'atteggiamento dev'essere da squadra aggressiva, che sa ciò che vuole. Dobbiamo essere concentrati per raggiungere un obiettivo troppo grande per lasciarlo scappare".