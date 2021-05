L'allenatore bianconero alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Siamo concentrati solo su questa partita, poi da giovedì penseremo alla partita di Bologna. A livello fisico stiamo bene, i dati ci dicono che la squadra corre più degli altri: in questo periodo quello che conta è la testa. Pubblico? Un bel ritorno, abbiamo bisogno di stimoli". Poi annuncia: "Bonucci non ci sarà, ha rimediato una distorsione in allenamento"

Prima la Coppa Italia, poi la qualificazione in Champions League. Un percorso ben delineato per la Juventus che, in quattro giorni, si gioca il lavoro di un'intera stagione. Lo sa bene Andrea Pirlo che pensa partita dopo partita, iniziando dalla finale di mercoledì sera al Mapei Stadium: "C'è un trofeo da alzare - spiega l'allenatore bianconero in conferenza stampa - siamo concentrati solo su questo match perché abbiamo guadagnato una finale sul campo e abbiamo grande voglia di portare a casa questa coppa. Quello che è successo domenica in campionato non ci deve far perdere energie, da giovedì inizieremo a pensare alla partita di Bologna. Penso a far bene in queste due partite, poi ci sarà tempo di parlare del futuro"

La Juventus, alla ventesima finale di Coppa Italia della loro storia con tredici vittorie, avrà di fronte a sé una vera e propria bestia nera visto che contro l'Atalanta non ha ancora vinto in stagione: "È una squadra che ti porta ad alzare il ritmo, gioca una partita a livello europeo - racconta Pirlo - Li conosciamo e loro conoscono noi, sappiamo a cosa andiamo incontro. Gasperini si sta togliendo delle grandi soddisfazioni con il lavoro che sta facendo, ha portato l'Atalanta a giocare la Champions League a un livello riconosciuto in tutta Europa".