8/10

Nessun problema neanche per il Cagliari che batte il Pisa e vola al turno successivo. Pure in questo caso i sardi ipotecano la qualificazione nella prima frazione di gioco, con Marin che spezza l'equilibrio prima della mezz'ora. Il terzo autogol della giornata, questa volta di Caracciolo, vale il raddoppio per la squadra di Semplici, a segno anche nel recupero con Deiola. Masucci nella ripresa rende meno amaro il passivo per i toscani ma non basta a rimettere in discussione il risultato