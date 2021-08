3/4

CROTONE-BRESCIA 2-2 (4-2 dcr)



26' Vulic (C), 46' van de Looi (B), 67' Bajic (B), 76' Mulattieri (C)



CROTONE (3-4-2-1): Festa; Visentin, Mondonico (87' Mogos), Nedelcearu (98' Bruzzaniti); Zannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Borello (116' Maesano), Benali; Mulattieri (78' Juwara). All. Modesto



BRESCIA: (4-3-1-2): Perilli (50' Joronen); Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli (78' Spalek), van de Looi (105' Andreoli); Jagiello (86' Ndoj); Tramoni; Aje (78' Moreo), Bajic. All. F. Inzaghi