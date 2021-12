Classe 1990, nata a Livorno, Ferrieri Caputi fa parte della CAN C e in stagione ha diretto anche in Serie B. Nella vita fa la ricercatrice ed è dottoranda all'università di Bergamo

Per la prima volta nella storia un arbitro donna dirige l'incontro di una squadra di Serie A maschile. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, direttrice di gara del match di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Un nuovo step di crescita per il fischietto toscano che, lo scorso 13 ottobre, ha arbitrato per la prima volta in Serie B (la seconda nella storia dopo Maria Marotta che in carriera ha diretto anche un match di Coppa Italia). Anche in quel caso protagonista il Cittadella, ma contro la Spal. Per Ferrieri Caputi è arrivato un in bocca al lupo da parte della FIGC.