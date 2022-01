Marotta: "Dybala? I tentativi vanno fatti, poi..."

L'amministratore delegato nerazzurro commenta le voci sul possibile inserimento dell'Inter su Dybala, in scadenza a giugno e non sicuro di rinnovare con la Juve: "Il management deve essere ambizioso nell'alzare l'asticella. I tentativi vanno fatti, poi se ci riusciamo o meno non importa". Stasera, dopo Inter-Empoli, post partita all'interno di 'Calciomercato - L'originale' in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, subito dopo il fischio finale del match

Nel prepartita di Inter-Empoli - match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia - l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il mercato e altre sulla situazione del club. Interrogato sulla situazione di Paulo Dybala, Marotta ha risposto così: "Quando un giocatore di quel valore si avvicina alla scadenza del suo contratto, è normale che venga avvicinato ai grandi club", ha detto ai microfoni Mediaset. "Noi dobbiamo ricordarci che abbiamo un reparto offensivo di grande valore, che ci dà garanzie per il presente e per il futuro: sono tutti professionisti che rispondono alle nostre esigenze. Noi dobbiamo essere ambiziosi per andare alla ricerca di giocatori che possano alzare l'asticella. Poi se non viene centrato l'obiettivo non importa, ma i tentativi vanno fatti".