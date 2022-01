Dopo la vittoria della Supercoppa i nerazzurri sono ai dettagli per il prolungamento del contratto di tre dirigenti: pronti nuovi accordi fino al 2025 con l'amministratore delegato Beppe Marotta , il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice, Dario Baccin. Appuntamento per la firma in programma la prossima settimana

Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, in casa Inter si lavora al perfezionamento del rinnovo di contratto di alcuni dirigenti. La prossima settimana è infatti in programma un prolungamento fino al 2025 per diversi componenti della dirigenza del club campione d'Italia. Nell'incontro ci sarà infatti la firma dell'amministratore delegato Beppe Marotta e con lui rinnoveranno il contratto anche il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice, Dario Baccin .

Quello che la proprietà dell'Inter vuole dare è un forte segnale di continuità. Dopo i rinnovi delle scorse settimane con Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco e con Brozovic molto vicino a farlo, il presidente Steven Zhang ha approfittato della sua visita a Milano per definire i dettagli dei nuovi accordi riguardanti i dirigenti. Per il rinnovo di Simone Inzaghi, fresco del suo primo trofeo vinto in nerazzurro, occorrerà attendere: sarebbe in programma, ma sarà discusso più avanti.