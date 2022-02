Il general manager della Roma sul numero 22, al centro delle polemiche dopo l'espulsione contro il Genoa: "Nicolò è un bravo professionista, un bambino d’oro e chi non lo conosce non deve dare giudizi sui suoi comportamenti. Saremo sempre al suo fianco. Rappresenta un patrimonio della Roma e del calcio italiano e penso debba essere tutelato"

"Rappresenta un patrimonio della Roma e del calcio italiano, penso debba essere tutelato". Così Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato di Nicolò Zaniolo prima del fischio d'inizio della partita valida per i quarti finale di Coppa Italia, persa per 2-0 dai giallorossi a Milano contro l'Inter. "Nicolò è un bravo professionista - le parole di Tiago Pinto a Mediaset - un bambino d’oro e chi non lo conosce non deve dare giudizi sui suoi comportamenti. Ha un cuore d'oro e noi saremo sempre al suo fianco". Parole che arrivano a tre giorni dall'espulsione per proteste rimediata da Zaniolo nel finale di Roma-Genoa 0-0, partita caratterizzata da un gol annullato nel finale al numero 22 per un fallo di Abraham su Vazquez, sanzionato dopo l'intervento del Var. "Il nostro mestiere - ribadisce il general manager giallorosso - è lavorare con lui tutto il giorno e tutelarlo, ma deve farlo anche il calcio italiano".