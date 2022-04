All'andata, lo scorso 2 marzo, al Franchi fu decisivo l'autogol al 91° di Venuti. La Juve parte quindi dall'1-0 per affrontare i viola allo Stadium. Ricordiamo che in Coppa Italia per questa edizione i gol fuori casa valgono ancora doppio. Allegri pensa in chiave supplementari e deve sciogliere alcuni dubbi, da Cuadrado a Dybala passando per Morata. Italiano, senza Castrovilli, schiera titolare Duncan. Ecco le probabili formazioni della sfida in programma mercoledì 20 aprile alle 21.00