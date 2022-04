"Non era la nostra serata". Stefano Pioli racchiude con questa frase la delusione per il derby perso 3-0 dal Milan nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. I rossoneri escono dalla competizione con un risultato definito "netto e pesante" dall'allenatore: "Siamo delusi, volevamo vincere e non ci siamo riusciti - spiega - Abbiamo trovato un avversario forte. Il risultato è pesante e netto, ma non credo ci sia stata così tanta differenza. L'Inter ha fatto gol nel momento giusto. Non c'è mancata la determinazione e la volontà: non era la nostra serata". Tanta la rabbia di Pioli legata a un episodio del match: il gol annullato a Bennacer per fuorigioco di Kalulu. "Handanovic non protesta - ammette l'allenatore - immaginate se gli avessero ostruito la visuale come sarebbe corso a protestare. Il gol era validissimo, Kalulu va via dall'angolo della visuale".