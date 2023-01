Inzaghi: "Risposte positive, Brozo? C'è fiducia"

L'allenatore dell'Inter è soddisfatto per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il successo sul Parma ai supplementari: "Anche lo scorso anno è successo, ho avuto risposte molto positive da chi ha giocato meno". Quanto al recupero di Brozovic: "C'è fiducia ma vedremo". Su Lukaku: "Con lui al meglio avremmo avuto punti in più" Condividi

Dopo la delusione per il pareggio rimediato a Monza in campionato, può sorridere Simone Inzaghi per una qualificazione ottenuta con sofferenza al cospetto di un Parma gagliardo. L'allenatore dell'Inter si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: "Guardiamo la partita di stasera, quello che è successo sabato lo abbiamo visto - dice - Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, stavamo facendo una buona gara ma potevamo muovere meglio la palla. Poi nell'unico tiro subito abbiamo preso gol. Tuttavia devo dire che ho avuto risposte positive da chi ha giocato meno, mi sarei risparmiato 120' ma anche lo scorso anno è successo con l'Empoli".

"Brozovic? C'è fiducia per il suo recupero" leggi anche Inter-Parma 2-1 dts, cronaca e tabellino L'Inter è alle prese con continui infortuni e si cercerà di recuperare qualcuno per la Supercoppa contro il Milan: "E' tutto l'anno che abbiamo problemi di infortuni, adesso siamo concentrati solo per sabato contro l'Hellas che è una squadra in salute e verrà a San Siro per fare una gara importante - spiega - Quanto a Brozovic c'è fiducia per sabato e poi vedremo le condizioni degli altri". Con il Parma cambi decisivi: "Quanto ai cambi dipende sempre dai risultati... Chi è entrato lo ha fatto bene, chi ha giocato meno ha dato ottime risposte, dobbiamo continuare così, in Champions abbiamo fatto bene, in campionato abbiamo avuto qualche problema e ora le rotazioni saranno importantissime".