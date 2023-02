Sarri: "Delusi dal risultato, mancati in attacco"

Prova ad analizzare lucidamente la sconfitta dello Stadium, Maurizio Sarri, che con la sua Lazio lascia la Coppa Italia dopo l'1-0 rimediato contro la Juve: "Io sono deluso dal risultato, non dalla prestazione - dice - Abbiamo concesso poco ma siamo mancati negli ultimi 20 metri, la gara era sotto controllo, è stata una partita ordinata". Una Lazio parsa poco brillante proprio nella fase di finalizzazione: "Siamo mancati nel riempire l'area e nelle iniziative importanti negli ultimi metri. Loro ci aspettavano bassi e avevamo poche possibilità di andare negli spazi - spiega ancora - Ci voleva qualche iniziativa per andare uno contro uno. Ci dispiace uscire ma non siamo delusi per la prestazione".