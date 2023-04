Allegri: "Inter pericolosa da affrontare"

Alla vigilia della gara, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri: "Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, con la Lazio ha fatto bene, dopo la Juventus è la squadra che aveva vinto più trofei negli ultimi anni. Non sta attraversando un buon periodo ora, più come risultati che come prestazioni, in questi momenti è più pericoloso affrontare queste squadre. Lukaku è un vero centravanti, Dzeko è più atipico, non so chi giocherà ma hanno tutti caratteristiche diverse e sono forti. Non credo domani posso esserci già il colpo del ko, facciamo un passo alla volta e non più lungo della gamba".