Allegri: "Risultato giusto ma dispiace per il gol"

E' tutto sommato soddisfatto Massimiliano Allegri per la prestazione e il risultato ottenuto dalla sua Juventus che ha impattato 1-1 con l'Inter in un finale concitato con ben tre espulsioni (Lukaku, Cuadrado e Handanovic): "Non so cosa sia successo perché sono andato negli spogliatoi - dice - Non so nulla neanche delle espulsioni, c'è stata confusione alla fine di una gara equilibrata. Sapevamo che sarebbe stata difficile, dall'altra parte c'era l'Inter, abbiamo finito la gara in crescendo, detto questo dispiace per il pari perché la gara era finita, dovevamo essere un po' più svelti e dare pressione alla palla perché loro la mettevano solo in mezzo".