In palio un posto in finale di Coppa Italia, ripartendo dall'1-1 dell'andata e dalle polemiche che si trascinò dietro anche dopo il triplice fischio. "È sempre Inter-Juventus, una bellissima partita", dice Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "Sarà una bellissima serata di calcio e di sport : speriamo di andare in finale, faremo il possibile. Deve essere una partita serena, bella, e poi spero che tutto andrà liscio come sarà perché alla fine è una partita di calcio ".

approfondimento Distorsione per Vlahovic, Roma in ansia per Dybala

La novità di formazione è che non ci sarà Vlahovic , molto probabilmente: "Durante l’allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia , sarà da valutare ma difficilmente sarà della partita. In difesa devo decidere, gioca Perin sicuro. Pogba sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita . Kean è fuori sicuro, speriamo in una decina di giorni di averlo a disposizione. Milik titolare? Domattina vedrò. Deciderò tra Milik, Chiesa e Di Maria, se giocano tutti e tre o solo due perché la partita sarà lunga e ho bisogno di cambi. Milik ha fatto una buona partita, se ha recuperato potrebbe giocare. Cosa mi aspetto da Di Maria? Quello che ha fatto fino ad ora, è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato anche l’altra sera".

"Sconfitta con il Napoli? Colpa nostra"

"Noi dobbiamo preparare le partite con serenità, con voglia di rivalsa, per raggiungere un obiettivo importante come la finale di Coppa Italia. Se non ce la faremo ci sarà da fare un applauso all’Inter. Tutti gli anni lavoriamo per vincere i trofei, l’anno scorso ci è sfuggita la Coppa Italia e quest’anno cercheremo di arrivare fino in fondo, in Coppa Italia e in Europa League".



Sul momento della Juve, “impegnata” anche fuori dal campo (nella vicenda della penalizzazione), Allegri è netto: “Non parlo di tribunale ma di robe sportive. Noi dobbiamo continuare a lavorare sul campo, comportarsi come ci siamo sempre comportati. Le lamentele non portano da nessuna parte. Questo fa parte del mio modo di pensare e di conseguenza tutti quelli che lavorano alla Juventus devono continuare su questo andamento. Non dobbiamo avere dispendio di energie: le lamentele non portano punti, dobbiamo accettare nel bene e nel male quello che succede. Dobbiamo essere arrabbiati perché domenica abbiamo lasciato un punto sul campo. La responsabilità del gol dell’altra sera è nostra. Sono dettagli che ci fanno vincere o perdere una partita. Siamo stati un po’ disattenti. In campionato dobbiamo riprendere il cammino perché nelle ultime 5 partite abbiamo perso 4 partite. Il nostro obiettivo è rimanere tra le prime 4, l’obiettivo minimo, ma anche arrivare secondi perché ci garantirebbe il fatto di arrivare in Supercoppa l’anno prossimo".