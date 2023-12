Turnover per Mazzarri che affronta il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia. Per il Napoli rivoluzione a centrocampo con Cajuste, Demme e Gaetano. Zanoli e Ostigard verso la titolarità in difesa e in attacco Lindstrom affianca Simeone e Raspadori. Lesione del bicipite femorale sinistro per Elmas: resterà fuori per 15-20 giorni. Per Di Francesco c'è Turati in porta, Lusuardi in difesa, Bourabia, Barrenechea e Harroui a centrocampo, mentre Baez, Cheddira e Caso guidano l'attacco

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA