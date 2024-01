L'allenatore giallorosso dopo la partita: "Sempre doloroso quando si perde, col derby lo è ancora di più. Perdiamo per un rigore da calcio moderno, non dirò se c'era o meno, ma è un rigore da Var". Sui singoli: "Huijsen bambino top, come giocatore e come persona. Quando perdiamo Dybala per noi cambia tutto" - le sue parole a Mediaset LAZIO-ROMA 1-0

La Lazio si prende derby e semifinale. La Roma va ko, perde Dybala all'intervallo e chiude con due espulsi (tre in totale): "E' sempre doloroso quando si perde, col derby lo è ancora di più - ha analizzato Mourinho dopo la partita a Mediaset -. Abbiamo grandi difficoltà e ci lottiamo contro. Nelle ultime settimane abbiamo sfidato tante big, e oggi perdiamo la partita per un rigore da calcio moderno, non dirò se c'era o meno, ma è un rigore da Var, che l'arbitro a tre metri di distanza non dà, ma rivedendolo al Var sì". Sempre sul tema rigore Mou prosegue: "I giocatori oggi sono abituati così, dieci o vent'anni fa mai si sarebbero buttati come oggi. In Portogallo si dice che dentro l'area, quando si fischia, è la pena massima, come la ghigliottina nella rivoluzione francese. Orsato di solito lascia giocare queste azioni a centrocampo, ma una volta andato al monitor per un contatto uguale in area è fatta, la decisione è presa".

Come sta Dybala Mou prosegue la sua analisi, soprattutto sulla perdita di Dybala all'intervallo, rilevato da Pellegrini: "Nel primo tempo mi sembrava fossimo noi la squadra con più personalità e messa meglio in campo, poi quando si perde Dybala tutto cambia per noi, oggi come contro la Fiorentina. Senza di lui c'è meno connessione e qualità nel possesso. Come sta? Ha giocato due giorni fa una partita molto fisica dove era stato in campo tanti minuti. Questa era una partita esigente e lui voleva giocarla. Abbiamo altri esempi di gente che va oltre il limite, come Mancini che non si allena da un mese e prende antinfiammatori per giocare, ma ha una struttura fisica diversa. Con Paulo fuori è entrato Pellegrini, che viene anche lui da una botta importante nella zona vertebrale. Forse sono un po' deluso con qualche giocatore dal punto di vista individuale, che poteva fare di più".

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti lazio-roma Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Roma 1-0 La Lazio vince il derby di Coppa Italia contro la Roma grazie ad un rigore di Zaccagni. Promossa la quasi totalità dei giocatori della Lazio: Romagnoli spicca tra i suoi con un 7,5. Situazione inversa nella Roma con Mancini il migliore dei giocatori di Mourinho Le pagelle di Riccardo Gentile LAZIO-ROMA LIVE LAZIO MANDAS: voto 6 LAZZARI: voto 6 PATRIC: voto 6,5