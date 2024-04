La Juventus torna a vincere dopo un mese e, in attesa di capire se abbia definitivamente superato il momento no, Massimiliano Allegri si gode il 2-0 sulla Lazio ma tiene i piedi per terra: "Era importante tornare alla vittoria”, il suo primo commento. “Nel secondo tempo abbiamo accelerato contro un'ottima squadra, ma in chiave Coppa Italia è solo il primo tempo. Ci sono momenti nel calcio e i ragazzi hanno gestito bene la situazione. Poi un’analisi della reazione dei tifosi: fischi al termine del primo tempo (e, per lui, anche nel corso della prima frazione, quando invitava la squadra alla calma anziché arringarla), applausi alla fine e per i due marcatori al momento della sostituzione. "Li ringrazio, ma i tifosi devono spingere la squadra perché questi ragazzi si impegnano sempre al massimo. Mi dispiace solo per i fischi ad Alex Sandro (fischiato al momento dell’ingresso in campo, ndr). Questa sera hanno giocato con umiltà e determinazione e quando lo facciamo escono anche buone trame di gioco, si godano questa serata perché possiamo toglierci soddisfazioni".