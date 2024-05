Buffon: "La Francia è super favorita a Euro 2024"

Presente al premio 'Gianni di Marzio', Gianluigi Buffon è stato intervistato da Sky e ha parlato dei prossimi impegni in calendario. Su tutti la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì tra Atalanta e Juventus all’Olimpico. "Che la Juve possa vincere è nella normalità delle cose - ha detto il capo delegazione della Nazionale italiana -, c’è l’abitudine a giocare certe partite rispetto all’Atalanta. Però la squadra di Gasperini ci arriva molto meglio per entusiasmo, convinzione e freschezza atletica. Credo non sia più una sorpresa dall’arrivo di Gasperini: è stato stravolto il modo di pensare, lavorare e ambire a certi traguardi. Gian Piero ha fatto qualcosa di epocale in questi anni: se riuscisse a coronare questo percorso con una vittoria sarebbe il sigillo finale di un percorso incredibile. Chi spero vinca? Se proprio devo scegliere spero che l’Atalanta vinca l’Europa League e la Juve la Coppa Italia. Anche loro sarebbero contenti se finisse così… Sarebbe un bel trionfo per il calcio italiano in Europa. L’ultima Europa League vinta era il mio Parma del 1999, è giunto il momento di tornare a casa con qualche trofeo in mano".

