Prima non ha risposto, sviando la domanda: gioca Castro o Dallinga?

"Il problema di Castro, il dolore al piede, è passato. Ma non so che autonomia può avere dall'inizio. So quella che avrebbe subentrando. Domani ci voglio pensare bene. Per lui è solo una questione di minutaggio, che al momento gli manca. Devono andare in campo quelli che possono dare il 100%, da questo punto di vista non possiamo sbagliare"