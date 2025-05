Conceiçao: "Questa gara specchio della stagione"

Èamareggiato l'allenatore del Milan nel commentare la sconfitta nella finale di Coppa Italia: "Primo tempo equilibrato, dopo il gol del Bologna si è giocato poco ma non voglio cercare alibi. Potevamo fare di più, c'è grande delusione ma dobbiamo guardare avanti e finire il campionato con dignità". Sul futuro: "In questo momento c'è altro nella testa. Questa gara è lo specchio della stagione complicata che abbiamo vissuto" MILAN-BOLOGNA 0-1 - PAGELLE - LE FOTO

C'è grandissima delusione negi occhi e nelle parole di Sergio Conceiçao al termine della finale di Coppa Italia persa all'Olimpico contro il Bologna: "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto due situazioni per fare gol, nel secondo tempo potevamo fare di più, dopo il gol del Bologna si è giocato poco - dice a SportMediaset - Ma il Bologna ha meritato, non voglio trovare alibi con gli arbitri perché sennò dicono che cerco scuse, dovevamo fare di più in una partita come questa, siamo arrivati in fondo in questa coppa dopo aver vinto la Supercoppa, cerchiamo di finire con dignità questo campionato, mi dispiace per i tifosi, c’è delusione per tutti. Alla fine l'hanno decisa i dettagli, il Bologna ha fatto gol e noi no".

"Questa gara è lo specchio di questa stagione" Rispetto alle scelte di inizio gara: "Prma della partita ho fatto ciò che dovevo, sono stato giusto con me stesso per quella che è stata la preparazione della partita, adesso parlare è diverso perché sappiamo cosa non è andato - dice ancora - Siamo stati precipitosi nel giocare in maniera diretta, nel primo tempo non era neanche male. E' stata una gara molto combattuta, con i duelli che possono essere decisivi, è un po’ lo specchio di questa stagione, la delusione è quella di perdere una finale, perdere la possibilità di vincere un titolo in una stagione difficile, in un contesto complicato, devo fare i complimenti al Bologna che ha fatto una buona gara".