L'allenatore del Bologna prova a esprimere la sua gioia al termine del successo contro il Milan nella finale di Coppa Italia: "Un traguardo importante, per me, per i ragazzi e per questa gente. Una vittoria meritata dopo una grande partita". Poi la dedica: "Mi ha mandato un messaggio il figlio di Joe Barone, voglio dedicare la vittoria anche a lui e alla sua famiglia, perché anche con loro siamo andati vicini a vincere un trofeo"

