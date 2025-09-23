Il vice allenatore del Milan analizza il successo di Coppa Italia con il Lecce: "Abbiamo approcciato bene la gara, ma questo è un bel gruppo di lavoro. Gimenez? Aveva fatto buone prestazioni, ora è arrivato anche il gol". Tanti attaccanti e ora arriva anche Leao: "Sta andando tutto bene, giovedì sarà in gruppo e sarà disponibile per domenica"

C'è soddisfazione nelle parole di Marco Landucci (vice di Allegri) in conferenza stampa per il passaggio del turno in Coppa Italia e per una vittoria che è ancora una volta convincente: "Anche stasera abbiamo approcciato bene. C'è un grande gruppo di lavoro, c'è una bella atmosfera a Milanello - dice - Sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d'Italia del Napoli". Landucci si giode anche il ritorno al gol di Gimenez : "Non è banale, è un gol. Ha fatto delle buone partite anche prima, gli mancava solo il gol e siamo contenti".

"Leao? Sta andando tutto bene, giovedì in gruppo"

Ha segnato anche Nkunku e sta per tornare Leao: "Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica". Quanto ai diversi giovani che il Milan sta lanciando: "Abbiamo giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano". Chiusura su Nkunku: "Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, è un giocatore forte".