Inter-Torino, Marotta su Audero: "Petardo atto insulso da parte di delinquenti"inter
Il presidente dell'Inter, prima di Inter-Torino di Coppa Italia, è tornato sul petardo che ha colpito Audero contro la Cremonese: "E' stato un atto insulso, che non ha nulla a che fare coi valori dello sport. E' una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché tutti i tifosi interisti sono fatti di una pasta diversa"
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a 'SportMediaset' è tornato sull'episodio del petardo, che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter. "E' stato un atto insulso, che non ha nulla a che fare coi valori dello sport. Ci sono dei delinquenti che agiscono in un modo che ci coglie impreparati. Questi personaggi saranno oggetto dei provvedimenti della magistratura e noi agiremo a tutela della società. E' una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché tutti i tifosi interisti sono fatti di una pasta diversa". Stasera all'U-Power di Monza, in occasione della partita di Coppa Italia tra Inter e Torino, è anche stato esposto uno striscione di solidarietà verso Audero da parte dei tifosi nerazzurri.
Vedi anche
Petardo contro Audero: per l'Inter multa e diffida
"Non dovevamo riparare nulla a gennaio. Ottimisti su Dumfries"
"Mercato? Noi non dovevamo riparare nulla, in estate ci siamo già mossi bene. Abbiamo messo a disposizione di Chivu un organico di 24 giocatori, ed è un organico che soddisfa l’allenatore. Dumfries? Siamo tutti ottimisti che possa tornare il prima possibile”.
"Milan ha un vantaggio perché gioca una sola competizione"
"Milan? Sicuramente il duello non è solo con loro, ma con un gruppetto di squadre che possono ambire alla vittoria del campionato. Siamo davanti a un calcio diverso rispetto agli altri anni. Il fatto che il Milan debba gestire una sola competizione è sicuramente un vantaggio per loro. Noi faremo del nostro meglio in tutte le competizioni".