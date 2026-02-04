Il presidente dell'Inter, prima di Inter-Torino di Coppa Italia, è tornato sul petardo che ha colpito Audero contro la Cremonese: "E' stato un atto insulso, che non ha nulla a che fare coi valori dello sport. E' una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché tutti i tifosi interisti sono fatti di una pasta diversa"

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a 'SportMediaset' è tornato sull'episodio del petardo, che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter. "E' stato un atto insulso, che non ha nulla a che fare coi valori dello sport. Ci sono dei delinquenti che agiscono in un modo che ci coglie impreparati. Questi personaggi saranno oggetto dei provvedimenti della magistratura e noi agiremo a tutela della società. E' una pagina che vogliamo archiviare velocemente perché tutti i tifosi interisti sono fatti di una pasta diversa". Stasera all'U-Power di Monza, in occasione della partita di Coppa Italia tra Inter e Torino, è anche stato esposto uno striscione di solidarietà verso Audero da parte dei tifosi nerazzurri.