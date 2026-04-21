Verso Atalanta-Lazio, Sarri: "Voglio la finale, ma nessuna partita salva una stagione"

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio (si riparte dal 2-2 dell'Olimpico), Maurizio Sarri ribalta la retorica della 'sfida della vita' e riflette sulla stagione: "Abbiamo avuto 52 infortuni e diverse partite senza pubblico: perdere del tutto le motivazioni era probabile, ma non l'abbiamo fatto"

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio di Maurizio Sarri , impegnata mercoledì sera nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta alla New Balance Arena: si parte dal 2-2 dell'Olimpico, in palio c'è un posto in finale. Per la Lazio sarebbe l'undicesima della sua storia: l'ultima, nel 2018/19, si chiuse con la coppa conquistata proprio contro i bergamaschi. E' la partita che può decidere la stagione? L'allenatore biancoceleste la pensa diversamente: "Definizione prettamente giornalistica. Non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione va valutata su tutte le partite. Rimane ovviamente una sfida importante . Ho perso due finali ai rigori in carriera e mi piacerebbe fare anche questa", ha spiegato in conferenza stampa.

"Questo gruppo poteva fare di più"

Martedì mattina si è svolto un allenamento a porte aperte a Formello: "Quando i bambini si avvicinano a un campo è sempre importante. Ci piacerebbe ritrovarli allo stadio: per noi sono stati mesi difficili". Sul piano tattico, Sarri ammette: "Non saremo mai una squadra dal fine palleggio, ma stiamo crescendo molto. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati". Serve, però, più costanza: "Questa squadra è stata 12-13 mesi senza due vittorie consecutive. Ora stiamo facendo risultati con più continuità, ma la mancanza di continuità è sempre stata un nostro difetto". E traccia un bilancio della stagione: "Abbiamo avuto 52 infortuni, diversi episodi arbitrali, diverse partite senza pubblico. Non so quanti punti ci abbiano levato queste cose, ma questo gruppo poteva fare di più. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".