"Domani, con la finale di Coppa Italia, sarà un giorno di festa. Lo manifesta anche il fatto che oltre 150 paesi saranno collegati via Tv, a dimostrazione di quanto questo evento sia atteso. E' una festa per l'intero sistema". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, Lazio e Inter. "E' un unico sistema quello del calcio, con vari segmenti che concorrono a costruire questo sistema che appassionano i nostri cittadini. La passione sportiva accomuna tutti, calciatori, dirigenti, allenatori, arbitri. Sara' un giorno di festa fra due squadre di lunga tradizione e di grandi successi raccolti. E' stata evocata da tutti una condizione di cui sono certo di lealta', correttezza, spirito sportivo. Si va in campo per misurarsi con se stessi, innanzitutto, come ha detto Sarri. E' vero. Per questo la lealta', il rispetto agli altri, e' assicurata", aggiunge il Presidente.