Alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera all'Olimpico, Lazio e Inter incontrano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Discorso del Capo dello Stato ai giocatori, allenatori, dirigenti e staff tecnici: "Sarà un giorno di festa"
Presente anche Abodi
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Lazio e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, gli allenatori delle squadre finaliste Maurizio Sarri e Cristian Chivu e l'arbitro di gara, Marco Guida. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
Guida: "Senza arbitri non esistono partite e rispetto"
"Avremo l'obiettivo di far sì che una grande sfida resti leale, rispettosa delle regole. Senza arbitri non esistono partite e rispetto". Così l'arbitro della finale di Coppa Italia, Marco Guida, al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto le squadre finaliste, Inter e Lazio. "Per noi è un grandissimo onore essere ricevuti nella casa degli italiani - ha proseguito il direttore di gara -. Siamo migliaia ogni settimana, ragazzi coraggiosi che scelgono di mettersi in campo per essere portatori di regole e noi vogliamo sostenerli con la nostra vicinanza. Quando le parole perdono la misura anche il confronto perde equilibrio, non si indeboliscono solo persone ma anche le regole, mettere in discussione l'arbitro non colpisce solo lui ma mina il principio della responsabilità che tiene insieme ogni sistema, sportivo e civile".
Mattarella: "Anche i tifosi disarmino le parole e i comportamenti"
"E' stata evocata da tutti una condizione di correttezza, lealtà e spirito sportivo. Il misurarsi con se stessi anche grazie agli avversari. Per questo domani (nella finale di Coppa Italia) il rispetto degli altri è certamente assicurato". Speriamo che l'appello a "disarmare le parole sia raccolto dai tifosi: disarmare le parole e i comportamenti. Sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia.
Mattarella: "Questa finale sia un giorno di festa"
"Domani, con la finale di Coppa Italia, sarà un giorno di festa. Lo manifesta anche il fatto che oltre 150 paesi saranno collegati via Tv, a dimostrazione di quanto questo evento sia atteso. E' una festa per l'intero sistema". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, Lazio e Inter. "E' un unico sistema quello del calcio, con vari segmenti che concorrono a costruire questo sistema che appassionano i nostri cittadini. La passione sportiva accomuna tutti, calciatori, dirigenti, allenatori, arbitri. Sara' un giorno di festa fra due squadre di lunga tradizione e di grandi successi raccolti. E' stata evocata da tutti una condizione di cui sono certo di lealta', correttezza, spirito sportivo. Si va in campo per misurarsi con se stessi, innanzitutto, come ha detto Sarri. E' vero. Per questo la lealta', il rispetto agli altri, e' assicurata", aggiunge il Presidente.
Il discorso di Chivu
Ha parlato anche Cristian Chivu all'incontro con Mattarella: "Per noi è una responsabilità importante essere qui oggi perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere un esempio per i bambini e le bambine che ci seguono"
Il discorso di Sarri
Parola a Maurizio Sarri al Quirinale: "In tutti questi anni, andando al campo di allenamento, non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare ma solo di andare a coltivare una passione. Questo cerco di trasmetterlo ai miei giocatori insieme alla cultura del lavoro e del miglioramento. Sarà una partita difficile contro avversari di grandissimo valore. Giocheremo con determinazione nella speranza di dare una grande gioia al nostro popolo"
Adesso l'incontro con Lazio e Inter
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta incontrando in questo momento Lazio e Inter al Quirinale
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