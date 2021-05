1/22 ©Getty

Tornata a vincere la Coppa Italia dopo due anni di stop, nella rosa della Juve aumenta il numero di giocatori che hanno centrato il poker. Tra gli assenti dall'attuale gruppo bianconero, invece, contano 3 Coppe Italia tre ex come Khedira, Mandzukic e Rugani. Per Ronaldo, invece, si è trattato della prima volta

KHEDIRA ANNUNCIA IL RITIRO DAL CALCIO