Spalletti:"Vlahovic? Ci vorranno due o tre mesi"

Infortunio Vlahovic, Spalletti: "Per me ci vorranno due o tre mesi"

Coppa Italia

Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia infortunata durante Juventus-Cagliari. Il commento di Luciano Spalletti, alla vigilia degli ottavi di coppa Italia contro l'Udinese

INFORTUNIO VLAHOVIC, IL COMUNICATO DELLA JUVE

Alla vigilia della sfida fra Juventus e Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (martedì 2 dicembre, ore 21), Luciano Spalletti è tornato sull'infortunio di Dusan Vlahovic: "Sui tempi di recupero è giusto parlare coi medici - ha detto l'allenatore bianconero -. Secondo me ci vorranno almeno due o tre mesi". L'attaccante ha riportato "una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra", come comunicato dal report medico del club. L'intervento chirurgico è l'ipotesi sempre più probabile e per un recupero completo si va da un minimo di 3 mesi fino a 5 mesi. "Cosa accadrà senza di lui? Il calcio in generale offre occasioni di continuo. Tutto sta nel saperle coglierle... Io però preferivo averlo a disposizione, anche perché lo vedevo molto concentrato, molto dentro la squadra"

"David e Openda possono anche giocare assieme"

Chi sarà il centravanti della Juventus in questi mesi? "David e Openda hanno un'occasione da cogliere e spero che la sfruttino. Sono attaccanti con caratteristiche differenti e possono anche giocare insieme. Sono due calciatori che si abbinano bene. Bisogna poi valutare se conviene metterli entrambi o se è meglio averne uno a disposizione in panchina che ti dà la forza fresca. E' una cosa che va valutata".

