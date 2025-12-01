Spalletti:"Vlahovic? Ci vorranno due o tre mesi"

Alla vigilia della sfida fra Juventus e Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (martedì 2 dicembre, ore 21), Luciano Spalletti è tornato sull'infortunio di Dusan Vlahovic: "Sui tempi di recupero è giusto parlare coi medici - ha detto l'allenatore bianconero -. Secondo me ci vorranno almeno due o tre mesi". L'attaccante ha riportato "una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra", come comunicato dal report medico del club. L'intervento chirurgico è l'ipotesi sempre più probabile e per un recupero completo si va da un minimo di 3 mesi fino a 5 mesi. "Cosa accadrà senza di lui? Il calcio in generale offre occasioni di continuo. Tutto sta nel saperle coglierle... Io però preferivo averlo a disposizione, anche perché lo vedevo molto concentrato, molto dentro la squadra"