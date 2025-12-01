Infortunio Vlahovic: gli esami al J Medical

Offerte Black Friday
Juventus, infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical per gli esami

juventus

L'attaccante bianconero nella mattinata di lunedì ha raggiunto il J Medical per effettuare gli esami in seguito all'infortunio  muscolare alla gamba sinistra subito sabato contro il Cagliari. Attesa per l'esito dei controlli

La Juventus aspetta con ansia l'esito degli esami di Dusan Vlahovic. L'attaccante nella mattinata di lunedì ha raggiunto il J Medical per svolgere gli accertamenti clinici in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari sabato. Il serbo, al 30' della sfida contro i rossoblu, ha sentito un forte dolore in seguito a una conclusione ed è stato costretto a uscire dal campo. "Mi fa molto male" la frase pronunciata da Vlahovic in seguito all'infortunio, con Spalletti che nel post partita ha dichiarato: "Dusan si è stirato, si è fatto male, ha dolore. Proprio per non sovraccaricarlo troppo lo avevo lasciato in panchina 90 minuti a Bodo nonostante ne avessi bisogno. Volevo averlo pulito per la gara di oggi, gli abbiamo lasciato anche un giorno di riposo in più dopo il rientro. Secondo me ha dato forza al colpo come al solito, ma ha quasi lisciato il pallone e questo gli ha causato l’infortunio. Se avesse trovato l’impatto col pallone, non si sarebbe infortunato". Ora si attende di capire, dagli accertamenti, qual è l'entità dell'infortunio e quali saranno i tempi di recupero.

