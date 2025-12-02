Offerte Sky
Il finale "caldissimo" contro la Lazio è costato un rosso ad Allegri. L'allenatore rossonero è stato fermato per un turno e quindi non sarà in panchina nella gara contro il Torino. Allo stop si aggiunge una multa di 10.000€ per aver "Contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria". Il componente in questione è Marco Ianni, anche lui squalificato e multato

Allegri non sarà l'unico "mister" assente nel prossimo turno. Anche Kosta Runjaic vedrà la sua Udinese dai box privati dello stadio. L'unico rosso di campo è stato quello sventolato a Troilo del Parma ma anche Pogracic e Gagliardini non ci saranno per un giallo ricevuto sotto diffida

I grandi assenti per infortunio sono ovviamente Dusan Vlahovic e Mimmo Berardi. Come noto è andata peggio all'attaccante bianconero che ne avrà per almeno 3 mesi. Attenzione ovviamente ai recuperabili: le sfide di Coppa Italia possono portare indizi e prove. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalidicati e reuperabili in vista della 14^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

ATALANTA

14^ giornata Verona-Atalanta su Sky Sport
  

  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
  • SCALVINI - Risentimento all'adduttore della coscia destra. In forte dubbio per la 14^ giornata

BOLOGNA

14^ giornata Lazio-Bologna
 

  • SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
  • FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a metà-fine dicembre
  • VITIK - Lesione all'adduttore. Rientro a fine 2025

CAGLIARI

14^ giornata Cagliari-Roma
 

  • ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
  • MAZZITELLI - Contrattura alla gamba. In dubbio per la 14^ giornata
  • MINA - Problema fisico. Recuperabile per la 14^ giornata
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026

 

COMO

14^ giornata Inter-Como
 

  • DIAO - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto a dicembre
  • SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 14^ giornata
  • GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Dovrebbe rientrare, dopo riatletizzazione, a fine dicembre

CREMONESE

14^ giornata Cremonese-Lecce
 

  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
  • FAYE - Distorsione alla caviglia. In dubbio per la 14^ giornata

FIORENTINA

14^ giornata Sassuolo-Fiorentina
   

  • PONGRACIC - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
  • GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 14^ giornata
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
  • KOUAME’ – Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Ipotesi di rientro a dicembre

GENOA

14^ giornata Udinese-Genoa
  

  • MESSIAS – Affaticamento muscolare. In dubbio per la 14^ giornata
  • CORNET - Risentimento muscolare al flessore: In dubbio per la 14^ giornata
  • ONANA - Affaticamento muscolare al flessore: Tentativo di recupero per la gara contro l'Udinese

INTER

14^ giornata Inter-Como
 

  • DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda settimana di dicembre
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso. Rientro nella seconda metà di dicembre
  • DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In dubbio per la 14^ giornata

JUVENTUS

14^ giornata Napoli-Juventus
  

  • VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Out almeno fino a marzo 2026
  • BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Tentativo di recupero per la 14^ giornata
  • PERIN - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 14^ giornata
  • RUGANI - Lesione di basso grado al soleo della gamba destra: Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
  • PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 13^ giornata

LAZIO

14^ giornata Lazio-Bologna su Sky Sport
 

  • CATALDI - Lesione al polpaccio. Rientro a metà dicembre
  • CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto a metà dicembre
  • ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
  • HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato

LECCE

14^ giornata Cremonese-Lecce
   

  • PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Recupero previsto nella seconda metà di dicembre
  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
  • PEREZ - Lesione muscolare. In dubbio per la 14^ giornata

MILAN

14^ giornata Torino-Milan su Sky Sport
  

  • ALLEGRI - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Torino
  • GIMENEZ - Problema alla caviglia. Possibile rientro contro il Torino
  • FOFANA - Problema all'inguine. In forte dubbio per la 14^ giornata
  • ATHEKAME – Problema al polpaccio. Rientro previsto a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio
  • PULISIC - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Torino

NAPOLI

14^ giornata Napoli-Juventus
 

  • GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro nella prima metà di gennaio
  • GUTIERREZ - Distorsione alla caviglia. Rientro previsto entro la prima metà di dicembre
  • ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
  • DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
  • MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a metà dicembre
  • LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Tentativo di recupero per la 14^ giornata

PARMA

14^ giornata Pisa-Parma
 

  • TROILO - Squalificato un turno. Salta il Pisa
  • SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà febbraio
  • CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
  • NDIAYE – Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Pisa
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

14^ giornata Pisa-Parma
 

  • AKINSANMIRO - Lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ipotesi di rientro nella prima metà di dicembre
  • CUADRADO - Risentimento al flessore. Rientro previsto entro metà dicembre
  • ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
  • MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025

ROMA

14^ giornata Cagliari-Roma
 

  • DOVBYK - Lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di dicembre
  • ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire

 

SASSUOLO

14^ giornata Sassuolo-Fiorentina

  • BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
  • ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
  • SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
  • TURATI - Trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Tempi di recupero ancora da definire
  • BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. In forte dubbio per la 14^ giornata
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita 

TORINO

14^ giornata Torino-Milan su Sky Sport
  

  • SIMEONE - Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ritorno possibile nella seconda metà di dicembre
  • ISMAJLI - Affaticamento muscolare alla coscia destra. In dubbio per la 14^ giornata
  • ILIC - Problema al ginocchio sinistro. In dubbio per la 14^ giornata
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

14^ giornata Udinese-Genoa
  

  • RUNJAIC - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Genoa
  • KAMARA - Fascite plantare al piede destro. Rientro a fine dicembre
  • KRISTENSEN - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per la 14^ giornata

VERONA

14^ giornata Verona-Atalanta su Sky Sport
 

  • GAGLIARDINI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
  • SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. In forte dubbio per la 14^ giornata
  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
  • AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. In dubbio per la 14^ giornata

