Introduzione
Il finale "caldissimo" contro la Lazio è costato un rosso ad Allegri. L'allenatore rossonero è stato fermato per un turno e quindi non sarà in panchina nella gara contro il Torino. Allo stop si aggiunge una multa di 10.000€ per aver "Contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria". Il componente in questione è Marco Ianni, anche lui squalificato e multato
Allegri non sarà l'unico "mister" assente nel prossimo turno. Anche Kosta Runjaic vedrà la sua Udinese dai box privati dello stadio. L'unico rosso di campo è stato quello sventolato a Troilo del Parma ma anche Pogracic e Gagliardini non ci saranno per un giallo ricevuto sotto diffida
I grandi assenti per infortunio sono ovviamente Dusan Vlahovic e Mimmo Berardi. Come noto è andata peggio all'attaccante bianconero che ne avrà per almeno 3 mesi. Attenzione ovviamente ai recuperabili: le sfide di Coppa Italia possono portare indizi e prove. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalidicati e reuperabili in vista della 14^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
14^ giornata Verona-Atalanta su Sky Sport
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- SCALVINI - Risentimento all'adduttore della coscia destra. In forte dubbio per la 14^ giornata
BOLOGNA
14^ giornata Lazio-Bologna
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a metà-fine dicembre
- VITIK - Lesione all'adduttore. Rientro a fine 2025
CAGLIARI
14^ giornata Cagliari-Roma
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- MAZZITELLI - Contrattura alla gamba. In dubbio per la 14^ giornata
- MINA - Problema fisico. Recuperabile per la 14^ giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
14^ giornata Inter-Como
- DIAO - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto a dicembre
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 14^ giornata
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Dovrebbe rientrare, dopo riatletizzazione, a fine dicembre
CREMONESE
14^ giornata Cremonese-Lecce
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
- FAYE - Distorsione alla caviglia. In dubbio per la 14^ giornata
FIORENTINA
14^ giornata Sassuolo-Fiorentina
- PONGRACIC - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 14^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
- KOUAME’ – Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Ipotesi di rientro a dicembre
GENOA
14^ giornata Udinese-Genoa
- MESSIAS – Affaticamento muscolare. In dubbio per la 14^ giornata
- CORNET - Risentimento muscolare al flessore: In dubbio per la 14^ giornata
- ONANA - Affaticamento muscolare al flessore: Tentativo di recupero per la gara contro l'Udinese
INTER
14^ giornata Inter-Como
- DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda settimana di dicembre
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Rientro nella seconda metà di dicembre
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In dubbio per la 14^ giornata
JUVENTUS
14^ giornata Napoli-Juventus
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Out almeno fino a marzo 2026
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Tentativo di recupero per la 14^ giornata
- PERIN - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 14^ giornata
- RUGANI - Lesione di basso grado al soleo della gamba destra: Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 13^ giornata
LAZIO
14^ giornata Lazio-Bologna su Sky Sport
- CATALDI - Lesione al polpaccio. Rientro a metà dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto a metà dicembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
- HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato
LECCE
14^ giornata Cremonese-Lecce
- PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Recupero previsto nella seconda metà di dicembre
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
- PEREZ - Lesione muscolare. In dubbio per la 14^ giornata
MILAN
14^ giornata Torino-Milan su Sky Sport
- ALLEGRI - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Torino
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Possibile rientro contro il Torino
- FOFANA - Problema all'inguine. In forte dubbio per la 14^ giornata
- ATHEKAME – Problema al polpaccio. Rientro previsto a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio
- PULISIC - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Torino
NAPOLI
14^ giornata Napoli-Juventus
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro nella prima metà di gennaio
- GUTIERREZ - Distorsione alla caviglia. Rientro previsto entro la prima metà di dicembre
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a metà dicembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Tentativo di recupero per la 14^ giornata
PARMA
14^ giornata Pisa-Parma
- TROILO - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà febbraio
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
- NDIAYE – Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Pisa
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
14^ giornata Pisa-Parma
- AKINSANMIRO - Lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ipotesi di rientro nella prima metà di dicembre
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Rientro previsto entro metà dicembre
- ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
14^ giornata Cagliari-Roma
- DOVBYK - Lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di dicembre
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
14^ giornata Sassuolo-Fiorentina
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
- TURATI - Trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Tempi di recupero ancora da definire
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. In forte dubbio per la 14^ giornata
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
14^ giornata Torino-Milan su Sky Sport
- SIMEONE - Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ritorno possibile nella seconda metà di dicembre
- ISMAJLI - Affaticamento muscolare alla coscia destra. In dubbio per la 14^ giornata
- ILIC - Problema al ginocchio sinistro. In dubbio per la 14^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
14^ giornata Udinese-Genoa
- RUNJAIC - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Genoa
- KAMARA - Fascite plantare al piede destro. Rientro a fine dicembre
- KRISTENSEN - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per la 14^ giornata
VERONA
14^ giornata Verona-Atalanta su Sky Sport
- GAGLIARDINI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. In forte dubbio per la 14^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. In dubbio per la 14^ giornata