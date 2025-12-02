Introduzione

Il finale "caldissimo" contro la Lazio è costato un rosso ad Allegri. L'allenatore rossonero è stato fermato per un turno e quindi non sarà in panchina nella gara contro il Torino. Allo stop si aggiunge una multa di 10.000€ per aver "Contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria". Il componente in questione è Marco Ianni, anche lui squalificato e multato



Allegri non sarà l'unico "mister" assente nel prossimo turno. Anche Kosta Runjaic vedrà la sua Udinese dai box privati dello stadio. L'unico rosso di campo è stato quello sventolato a Troilo del Parma ma anche Pogracic e Gagliardini non ci saranno per un giallo ricevuto sotto diffida



I grandi assenti per infortunio sono ovviamente Dusan Vlahovic e Mimmo Berardi. Come noto è andata peggio all'attaccante bianconero che ne avrà per almeno 3 mesi. Attenzione ovviamente ai recuperabili: le sfide di Coppa Italia possono portare indizi e prove. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalidicati e reuperabili in vista della 14^ giornata di Serie A