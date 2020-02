Si è sbloccato in Olanda il 23enne croato, centrocampista prestato dal Milan all'Heerenveen: prima rete in campionato contro l'Ado Den Haag con uno splendido sinistro a giro. Prove generali col gol per Halilovic, d'altronde pochi minuti prima si era reso protagonista di un episodio curioso: pallone destinato non all'incrocio ma nel bar alle spalle della porta avversaria. E il risultato è comico

Poca fortuna per lui in rossonero con tre presenze e 60 minuti complessivi, chissà che l’Olanda non possa fargli bene. Chi cerca fortuna in Eredivisie è proprio Alen Halilovic, 23enne centrocampista parcheggiato dal Milan: lo trovate in prestito all’Heerenveen, club che occupa il 10° posto in classifica e che sta ritagliando un discreto spazio all’ex Barcellona e Dinamo Zagabria. Fiducia che nel weekend ha riservato anche il primo gol in campionato del croato, rifilato all’Ado Den Haag dopo 15 presenze nel torneo: rete non banale quella di Halilovic, sinistro a giro all’incrocio che al minuto 79 ha chiuso sul 2-2 una sfida pareggiata in rimonta dai biancoblù contro la penultima della classe. Un punto e una gioia ritrovata dal ragazzo che, in realtà, pochissimi minuti prima si era protagonista di un episodio comico. Era il 72’ del match quando Halilovic, da posizione simile e con il piede preferito, aveva cercato la porta avversaria senza trovarla. Mira che piuttosto aveva riservato il bar dello stadio di casa, letteralmente centrato dal giocatore con un tiro estremamente chirurgico: centrata la cucina abbattendo lo scaffale delle patatine, sorpresa l’inserviente solo sfiorata dal mancino del croato dalle prove generali con il gol.