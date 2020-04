Olanda, Eredivisie a rischio dopo annuncio governo

Mark Rutte, primo ministro olandese, ha annunciato in conferenza stampa che eventi sportivi e manifestazione pubbliche saranno sospese fino al primo settembre per l'emergenza coronavirus. L'Eredivisie preso atto delle dichiarazioni del governo olandese ha diffuso un comunicato nel quale prende atto delle nuove disposizioni e ipotizza lo stop dell'attività agonistica per la stagione in corso. "Il fatto che i grandi eventi siano stati vietati fino all'1° settembre ci aiuta a creare chiarezza. Entro quel termine non si giocherà a calcio a livello professionistico (così come gli altri sport, ndr), anche senza pubblico. Di conseguenza, il consiglio federale intende non portare a termine la stagione 2019/20. Sulla base della decisione presa dal governo oggi, ci consulteremo con la UEFA, dopodiché prenderemo la nostra decisione. Venerdì i club e le altri parti coinvolte discuteranno delle conseguenze sullla stagione delle disposizioni governative"