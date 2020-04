La stagione calcistica 2019-20 in Olanda non riprenderà più. È quanto deciso dalla Federazione in accordo con tutti i soggetti coinvolti - club, giocatori e allenatori - dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus. "La salute viene prima di tutto". È quanto si legge sul sito ufficiale dell'Eredivisie. Il Consiglio ha messo al voto la possibilità di assegnare il titolo di campione e decretare promozioni e retrocessioni ma, vista la mancata unanimità dei consensi (16 società si sono espresse a favore, 9 contro e 9 si sono astenute), la decisione è ricaduta interamente sulla Federazione. La KNVB ha scelto così di non assegnare il titolo e non prevedere né promozioni né retrocessioni dalla serie cadetta "poiché mancavano ancora tante giornate per stabilire le posizioni finali in classifica". Seguendo le linee guida indicate dall'Uefa (principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori), invece, sono stati stabiliti i piazzamenti europei per la prossima stagione: l'Ajax, grazie a una migliore differenza reti rispetto all'Az, è qualificata direttamente in Champions, mentre la squadra di Alkmaar dovrà affrontare i preliminari. Feyenoord, Psv Eindhoven e Willem II sono qualificate ai preliminari di Europa League. La decisione dovrà essere confermata dall'Uefa entro il 25 maggio.



In base a quanto discusso oggi, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i club che parteciperanno alle competizioni europee nella prossima stagione avranno l'obbligo morale di versare una parte (il 25%) del denaro iniziale ricevuto in merito a questa partecipazione, da redistribuire tra le varie organizzazioni calcistiche professionistiche. La chiusura preventiva della stagione, infatti, implicherà un duro colpo finanziario per l'industria del calcio.