Una tragica notizia ha scosso l'Ajax e il mondo del calcio. Nella notte tra venerdì e sabato è morto Noah Gesser, giovane talento classe 2005 della società olandese. Fatale per lui un incidente stradale dove ha perso la vita anche il fratello 18enne. L'episodio è avvenuto sulla Weg der Verenigde Naties, una strada di IJsselstein, paese natale del giocatore a pochi chilometri da Utrecht, dove l'auto dei fratelli Gesser si è scontrata frontalmente con un taxi-van. A dare notizia della morte di Gesser è stato l'Ajax con un comunicato: "L'Ajax ha ricevuto la terribile notizia della morte di Noah Gesser. Il sedicenne, giocatore del nostro settore giovanile, è morto a seguito di in un incidente d'auto con suo fratello venerdì sera. L'Ajax è profondamente commosso da questo tragico evento. Il club augura ai cari di Gesser la forza per affrontare questa perdita incommensurabile".