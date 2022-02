Dopo 10 anni Marc Overmars non è più il direttore sportivo dell'Ajax. : lascia per motivi disciplinari. "Mi vergogno, ho oltrepassato il limite ma quando me ne sono accorto era troppo tardi", le sue parole.

Dopo quasi 10 anni si conclude l'avventura di Marc Overmars da direttore tecnico dell'Ajax . Una decisione a sorpresa, arrivata dopo una vicenda che ha coinvolto l'ex giocatore di Arsenal e Barcellona. Quest'ultimo, infatti, avrebbe inviato una serie di "messaggi inappropriati" ad alcune colleghe e, dopo un confronto con l'amministratore delegato Edwin van der Sar e il consiglio di sorveglianza, ha deciso di dimettersi. "È una situazione terribile, ma nel mio ruolo mi sento di dover garantire un clima di lavoro sicuro per tutti – le parole dello stesso van der Sar –. Io e Marco ci conosciamo da tanto tempo per il nostro passato da giocatori dell'Ajax e in Nazionale ora questo rapporto si interrompe in questa maniera molto dolorosa ".

Overmars: "Mi vergogno, ho oltrepassato il limite"

Queste, invece, le parole di Overmars: "Mi vergogno. Purtroppo non mi ero reso conto di aver oltrepassato il limite, negli ultimi giorni questo mi è stato spiegato. Chiedo scusa, si tratta di un comportamento inaccettabile. L'ho capito, ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l'Ajax. Questo sta avendo un impatto anche sulla mia vita privata, per questo chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia".