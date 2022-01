Eriksen si allena con l'Ajax U21: "Presto al top"

Il trequartista danese, in attesa di trovare un accordo con un nuovo club, si allena con la 'Jong Ajax' ad Amsterdam: "Sono felice, è come tornare a casa. Qui c'è tutto: voglio tornare al top il prima possibile, così quando firmerò con un club sarò pronto per far bene il prima possibile". Presto il ritorno in Premier League? CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Il momento del ritorno in campo per una partita ufficiale sembra essere sempre più vicino per Christian Eriksen. In attesa di trovare un accordo con un nuovo club - dopo che a metà dicembre era stata ufficializzata la risoluzione contrattuale con l'Inter - il trequartista danese si sta tenendo in forma allenandosi con la 'Jong Ajax' (la squadra Under 21 dei 'lancieri'). Per Eriksen si tratta di un ritorno alle origini, dato che fu proprio l'Ajax a lanciarlo nel mondo dei professionisti dopo un anno nel settore giovanile del club, nell'ormai lontano 2009. "Le leggende sono sempre benvenute": così l'Ajax ha omaggiato Eriksen sui propri canali social, precisando che fino al momento della firma con una nuova squadra, il danese si allenerà con i ragazzi del club per mantenere la forma fisica.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Sono molto felice di essere qui: è come tornare a casa" leggi anche Eriksen: "Morto per 5 minuti. Ora i Mondiali" Sul sito ufficiale dell'Ajax poi sono state rese pubbliche anche le parole di Eriksen, che ha commentato così il suo 'ritorno a casa': "Sono molto felice di essere qui. All'Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili e con la 'Jong Ajax' posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questa è la base perfetta per me adesso. Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, potrò essere in grado di fare bene il più velocemente possibile".