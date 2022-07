È la sua prima partita in carica in una prima squadra: spettacolare 5-3 contro l'Ajax nella Supercoppa olandese. Fin qui era stato vice (o nello staff) della nazionale olandese e a capo delle giovanili del Psv, con cui aveva vinto il primo trofeo in carriera da giocatore nel 1998… una Supercoppa

Segnava tantissimo da giocatore, più di trecento gol in poco più di cinquecento partite coi club. Non poteva che essere una partita con tanti gol anche la sua prima panchina di sempre nel mondo del pallone. Vice e nello staff dell'Olanda di Hiddink e di Blind, poi anche in quella di De Boer. Ma l'obiettivo era sedersi su una panchina da capo allenatore: l'ha fatto per la prima volta nel 2018 con le giovanili del Psv. Oggi è in prima squadra, e vince subito.